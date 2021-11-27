طنجة..خلافات تهدد التحالف المشكل للمكتب المسير لمقاطعة مغوغة

2021-11-27 / 9:55 مساءً
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هبة بريس - طنجة

خلافات حادّة تلك التي طفت على السطح بمقاطعة امغوغة بطنجة،وأصبحت تهدد التحالف المشكل للمكتب المسير للمقاطعة التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة .

وعلمت “هبة بريس ” أن الخلافات سببها عدم اشراك النواب في مجموعة من القرارات، حيث عبر بعض النواب في حديثهم مع الموقع، عن رفضهم منحهم تفويضات شكلية وسياسة الاقصاء من تسيير المقاطعة.

ويضم مجلس مقاطعة مغوغة 40 مقعدا، حصل منها التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد، والأصالة والمعاصرة على 6 مقاعد الى جانب الاتحاد الدستوري ، فيما حصل كل من حزب الاستقلال والعدالة والتنمية و الاتحاد الاشتراكي اضافة الى حزب الحركة الشعبية على4 مقاعد، ومقعدين لكل من جبهة القوى والوسط الاجتماعي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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