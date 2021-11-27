التوتر يتصاعد بين ”الوردة“ و”التراكتور”…رحاب ترد :”هجوم وهبي مسألة عقدة وكفى“

هبة بريس - الرباط

خرجت القيادة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، لتلعب دور ”الكومبارس“ في الدفاع عن ”زعيم“ حزبها إدريس لشكر، بعد التصريحات النارية التي أطلقها صبيحة اليوم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي. ضد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال الكلمة التي القاها بمناسبة افتتاحه لأشغال المجلس الوطني لحزب الجرار، معتبرة أن هجومه على لشگر ينطلق ”من مسألة عقدة وكفى، عند كائن حربائي سياسيا إسمه: عبد اللطيف وهبي“.

وقالت حنان رحاب في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك عنونتها ب :”حين يحاضر وهبي في شرف سياسي لا يملكه”، أنها لم تكن تتخيل أن تصل عقدة الاتحاد الاشتراكي عند وهبي حد تخصيص فقرات من كلمته الموجهة للمجلس الوطني لحزبه للتهجم “المضحك” على الاتحاد الاشتراكي، لافتة إلى أن الذين يعرفون وهبي من زمن عبور بحزب الطليعة (الطليعيون أغلبهم لا يتذكرونه)، يدركون أنه ينتهز أي مناسبة للهجوم على الاتحاد الاشتراكي”.

وشددت القيادية في حزب الوردة على أن “المسألة غير مرتبطة بصراع بين الاتحاد الاشتراكي والبام، اللذين كأي حزبين يمكن أن يكونا في موقع واحد، أو في موقعين مختلفين بحسب السياق السياسي، بل المسألة هي مسألة عقدة وكفى، عند كائن حربائي سياسيا إسمه: عبد اللطيف وهبي”.

واسترسلت المتحدثة بالقول، :”إن وهبي يمكن أن يقول كلاما في الصباح، وينكره في المساء، يمكن أن يصعد للجبل (بالهدرة طبعا)، ثم يتحول إلى ما يشبه الحلزون الذي إذا اقتربت منه ادخل راسه في قوقعته”.

وأردفت ذات النائبة البرلمانية السابقة بالقول: “لن ندخل في منابزات حزبية، ونتحدث عن ترهيب المنتخبين الانتخابات للالتحاق بالبام، وعن إلحاق أحزاب صغيرة قسرا، وعن تسويق الوهم بالقدرة على هزيمة البيجيدي، وتحويل البام لقوة ذات إمتداد جماهيري”، مشيرة إلى أن “حزب البام تأسس على قاعدة من المنتمين لأحزاب سابقة، ولا زال كذلك، والتحول الذي حصل له هو الدخول في ميركاتو مع أحزاب أخرى، مرة يستعير مرشحين منهم، وأخرى يعيرهم هو”.

وإتهمت رحاب عبد اللطيف وهبي، بالانقلاب على القادة المؤسسين لحزبه، قائلة :”المحصلة، هو حزب موجود نحترم الكثير من قادته ومؤسسيه ممن إنقلبت عليهم وهبي وأنكر فضلهم عليه، ونقبله، كما قبلنا الأحزاب التي كانت تسمى إدارية، ولكن تطور النسق الحزبي والممارسة الديموقراطية أفضيا إلى أن تتحول جملة من هذه الأحزاب إلى أحزاب عادية، تضع الدولة مسافة معها كما تضعها مع الجميع”.

وانتقدت رحاب كذلك بعض القياديين في البام الذين لا يقبلون هذا المعطى، ولا زالوا يروجون أو يوهمون أنفسهم أنهم حزب جزء من الدولة، بل يصل الوهم عندهم إلى ترويج أن الأحرار حزب جهة في الدولة، والبام حزب جهة أخرى، والحقيقة غير ذلك حسب المتحدثة.

وعادت عضوة المكتب السياسي لحزب القوات الشعبية للهجوم على وهبي معتبرة إياه واحدا ممن يسوقون الوهم، ويدعي وصلا في جلساته الخاصة بجهات عليا في الدولة، لافتة إلى أنه لم يكن من مؤسسي البام، ولا كان من المشاركين في النقاشات التي افضت لتأسيسه”.

واعتبرت رحاب على حد تعبيرها، :” أن وهبي بلا ماض سياسي، وحين يتحدث عن انتماء سابق لحزب للطليعة، فمن أي موقع؟ لا أعتقد أنه تجاوز مرحلة “الخلية”، مضيفة أنه و رغم الاختلاف مع الطليعة، فنحن نعرف المرحوم بنجلون، والأستاذ بنعمرو، واليزيد البركة، وكنا نعرف الأستاذ الصبار وحكيمة الشاوي وعلي بوطوالة…ولم نسمع يوما بعبد اللطيف وهبي”، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على إدعائه العضوية في الجمعية المغرب لحقوق الإنسان، فوهبي بلا ماض حقوقي، حتى ولو انتمى إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويمكن الرجوع لتاريخ الجمعية، ولن تجد له حضورا قويا، وما قلناه عن الطليعة نقوله عن الجمعية، فرغم الاختلاف تبقى الأسماء الكبرى للجمعية: المرحوم الاتحادي الحيحي، والنقيب بنعمرو، وعبد الحميد أمين وخديجة الرياضي، ومحمد بنعبد السلام، فاين وهبي من هؤلاء في تاريخ الجمعية؟ على حد قولها”.

ولفتت المتحدثة إلى أن عبد اللطيف وهبي، شخص بلا ماض سياسي ولا حقوقي ولا أكاديمية، يقفز فجأة لقيادة حزب، في ظروف غامضة، وفي مؤتمر لازال أرشيف اليوتيوب “، الله يخلف عليه” شاهدا على المسرحية، وشخص بكل هذه الحربائية، ليس مستغربا أن يقول الشيء ونقيضه لإرضاء من يتوهم أنه سينال رضاهم، كما توهم وهو يهاجم أخنوش، ويتوهم وهو يغازله الآن حسب المتحدثة ذاتها.

ولم تتوقف انتقادات وهجومات حنان رحاب على وهبي عند هذا الحد بل اتهمته بالتخلي عن معتقلي حراك الريف ومحاولة الظهور مظهر مدافع على معتقلي الحراك حيت كشفت : “أن وهبي قدم مرافعة يتيمة في خمس دقائق في ملف معتقلي حراك الريف وغادر القاعة مسرعا دون احترام لزملائه في المهنة.

كان غرضه أن ينال “تيكيت” محامي الحراك، فبئس الانتهازية، وهي نفسها الانتهازية التي كشفت عن نفسها، وهو يخلق أملا كاذبا عند عائلات “الله عالم بلي بيها”، قبل أن يصفعهم بحقارة “ما عندي مندير ليكوم”، وفق تعبير رحاب.

وختمت رحاب تدوينتها بالقول : “اطمئن يا وهبي ، لم نخصص لك ولو فقرة في كلمة المكتب السياسي في مجلسنا الوطني، ولن نخصصها لك، كما فعلت ، فلدينا ما هو أهم، يكفي أن نقتطع الجزء الذي نخصص لقهوة ما بعد الغداء، لنكتب هذه التدوينة، ثم ننصرف للأهم” داعية وهبي الى طلب تصحيح الهيمنة من مفكري وأطر حزبه بالقول:”أما الهيمنة وماذا تعني سياسيا، والتي حاولت أن تتفذلك وتتفيقه بالإحالة المضحكة على مجالي الثقافة والإيديولوجيا، فيكفي القول: من الأفضل أن تتحدث على “قد عبارك”، لأن ما تفوهت فيه ، أو ما كتب لك، كان من الأفضل أن تعرضه على بعض مثقفي حزبك ليصححوه لك”.

ويشار أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قد فتح النار بقوة على الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عندما قال :” وأما الذين يستعملون مفهوم الهيمنة لوصف التشكيلة الحكومية الحالية وعملها، من الواجب علينا أن نصحح لهم المفاهيم، فنحن ومعنا حلفائنا في الحكومة، لا نهيمن، بل نشكل تحالفا وفق شرعية منحتها لنا صناديق الاقتراع والدستور المغربي، أما الهيمنة فان مجالها الثقافة و الايديولوجية وهي اليوم ولله الحمد هيمنة الثقافة الديمقراطية التعددية التي حققها الشعب المغرب بقيادة ملكه جلالة الملك محمد السادس، وليست هيمنة الفكر الأحادي المتياسر الذي طالما روج أكذوبة العلم العام للكاتب العام”“.

وأردف زعيم حزب التراكتور منتقدا ادريس لشگر، بالقول :”فمن كان يريد المشاركة والهيمنة داخل الحكومة الجديدة رغم أنه أقلية، كان عليه أن يكون في مستوى مسؤولية حفظ أمانة تاريخ حزب وطني عتيد، ويصون أمجاده التي ساهمت في بنائها خيرة أجيال عديدة من المغاربة، تتحسر اليوم وبمرارة، على تحويله إلى تنيم يئن تحت قبضة الطماع الأنانية، مضيفا أن “الديموقراطية المغربية اليوم لم تعد تقبل أساليب سياسوية للاسترزاق والمحاباة المجانية، ولأن الحكومة ليست ناد للأصدقاء، بل أداة بمصداقية شعبية لبناء مستقبل المغاربة”.

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