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50 إصابة جديدة بمتحور “أميكرون” في جنوب إفريقيا

2021-11-27 / 2:06 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشفت السلطات الصحية في جمهورية إفريقيا الجنوبية عن تسجيل 50 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعد هذه الأرقام فقط معطيات أولية حيث أن الاختبارات التي تم تقديمها في صباح يوم 26 فقط قد تمت معالجتها بالكامل، ولا تزال الاختبارات التي تم تقديمها بحلول المساء قيد الاختبار، وحتى الآن تحدثت السلطات الطبية الرسمية في جنوب إفريقيا عن إصابة 77 شخصا بسلالة أوميكرون.

وقد أدى المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” في غضون أسبوعين، إلى زيادة سريعة لحالات الإصابة المؤكدة الجديدة.

هذا وقد بدأت السلطات الصحية والعلماء في جمهورية جنوب إفريقيا التحرك وسط القلق الذي عم البلاد، بعد اكتشاف المتحور الجديد، لمكافحة انتشاره السريع.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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