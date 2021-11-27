مدريد.. الطالبي العلمي وميارة يتباحثان مع مسؤولين برلمانيين دوليين

2021-11-27 / 9:57 صباحًا
0
هبة بريس

أجرى رئيسا مجلسي النواب والمستشارين راشيد الطالبي العلمي، والنعم ميارة، الجمعة بمدريد، سلسلة من المباحثات مع عدد من المسؤولين البرلمانيين المشاركين في أشغال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد خلال الفترة ما بين 26 و30 نونبر الداري بالعاصمة الإسبانية.

هكذا، عقد الطالبي العلمي وميارة لقاءات مع كل من رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي (بارلاتينو)، السيد خورخي بيزارو إستيبان، والرئيسة الشرفية للاتحاد البرلماني الدولي، السيدة غابرييلا كويفاس بارون، ورئيسة مجلس النواب البحريني، السيدة فوزية عبد الله يوسف زينل.

وخلال هذه المحادثات، تم التركيز على السبل الكفيلة بتعزيز العمل البرلماني على المستوى الثنائي والإقليمي، وتنسيق المواقف في المنتديات الدولية.

واستعرض رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الإصلاحات التي باشرها المغرب في جميع المجالات بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددين عزم المملكة على تعزيز المكتسبات التي جعلت من المغرب نموذجا يحتدى به في مجال حقوق الإنسان، التنمية المستدامة والنهوض بوضعية المرأة.

ونوه الطالبي العلمي وميارة، من جهة أخرى، بسير الانتخابات التي أجريت في الثامن من شتنبر الماضي بالمغرب، مؤكدين أن المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في هذا الاقتراع تعد دليلا ساطعا على مغربية الصحراء ورسالة قوية موجهة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب.

وفي هذا الصدد، أبرزا الانتصارات الدبلوماسية المتتالية المحققة من طرف المغرب دفاعا عن قضيته الوطنية الأولى، مشيرين إلى أن الدعم القوي والراسخ من قبل المجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب، بغية الطي النهائي لهذا النزاع المصطنع، يؤكد رجاحة موقف المملكة.

وبهذه المناسبة، سلط رئيس “بارلاتينو” الضوء على الدور الذي يضطلع به المغرب في تنسيق وتيسير التواصل والتقارب بين بلدان المجموعات الإفريقية، العربية وبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، مشيدا بعزم المملكة على تفعيل الإعلان التأسيسي للمنتدى البرلماني الأفرو-لاتينو-أمريكي “أفرولاك”.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى على الخصوص، بحضور الأمين العام التنفيذي للبرلمان، إلياس كاستيلو، وعضو مكتب مجلس المستشارين، محمد سالم بن مسعود، أعرب بيزارو عن امتنان “بارلاتينو” للبرلمان المغربي على مساهمته في إنشاء مكتبة تفاعلية بمقر “بارلاتينو” في بنما.

من جهتها، نوهت رئيسة مجلس النواب البحريني بالعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين، واصفة إياها بـ “النموذجية والاستثنائية”، مضيفة أن هذه العلاقات تتميز بالاحترام المتبادل وتقاطع وجهات النظر بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعاهل مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقالت إن المغرب والبحرين هما بلدان شقيقان يجمعهما تاريخ عريق ومستقبل مشرق.

من جانبها، أشادت بارون، الرئيسة الشرفية للاتحاد البرلماني الدولي، بمسلسل الإصلاحات الذي أطلقه المغرب، مضيفة أن المملكة تشكل واحة للسلم، الأمن، التعايش والتسامح.

وأبرزت أن الخطوات التي قطعها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، النهوض بوضعية المرأة والديمقراطية ينبغي أن تكون محط اعتراف وإشادة، داعية إلى تعزيز العلاقات القائمة بين بلدها المكسيك والمغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تبون يتهم المغرب بمحاولة تحطيم المنتخب الجزائري

تبون يتهم المغرب بمحاولة تحطيم المنتخب الجزائري

2021-11-27 / 12:02 صباحًا
Photo of الرئيس الجزائري تبون يعلن عن موقفه بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل

الرئيس الجزائري تبون يعلن عن موقفه بشأن اتفاق المغرب…

2021-11-26 / 11:12 مساءً
Photo of حكومة سانشيز تسعى لإغلاق ملف المدعو “إبراهيم غالي”

حكومة سانشيز تسعى لإغلاق ملف المدعو “إبراهيم غالي”

2021-11-26 / 9:59 مساءً
Photo of الهند تدعو المغرب لتعزيز مجال تعاونهما في التكنلوجيا العالية، والهندسة، والاستثمار الثنائي

الهند تدعو المغرب لتعزيز مجال تعاونهما في التكنلوجيا العالية،…

2021-11-26 / 8:19 مساءً
Photo of برلمان أمريكا اللاتينية “يتقاسم موقف المملكة المغربية بشأن الصحراء المغربية”

برلمان أمريكا اللاتينية “يتقاسم موقف المملكة المغربية بشأن الصحراء…

2021-11-26 / 8:02 مساءً
Photo of بالتفاصيل.. هذه بنود الاتفاقية الموقعة بين المغرب واسرائيل

بالتفاصيل.. هذه بنود الاتفاقية الموقعة بين المغرب واسرائيل

2021-11-26 / 4:54 مساءً
Photo of اختيار المغرب كممثل للمجموعة العربية باللجنة الدائمة للسلم والأمن الدولي بالاتحاد البرلماني الدولي

اختيار المغرب كممثل للمجموعة العربية باللجنة الدائمة للسلم والأمن…

2021-11-26 / 11:54 صباحًا
Photo of هلال: تجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” يعتبر “جريمة حرب”

هلال: تجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” يعتبر “جريمة حرب”

2021-11-26 / 10:50 صباحًا
Photo of ناقشا قضايا ثنائية وإقليمية.. تفاصيل لقاء بوريطة بنظيره السيراليوني

ناقشا قضايا ثنائية وإقليمية.. تفاصيل لقاء بوريطة بنظيره السيراليوني

2021-11-26 / 9:43 صباحًا
Photo of بسبب تمديد حالة الطوارئ.. الاستقلال يقرر عقد مجلسه الوطني عن بعد

بسبب تمديد حالة الطوارئ.. الاستقلال يقرر عقد مجلسه الوطني…

2021-11-26 / 9:10 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق