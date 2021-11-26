إسبانيا ترفض الامتناع عن تصدير الأسلحة للمغرب

هبة بريس _ الرباط

ووجه تحالف “كومبروميس” الاشتراكي المنتمي إلى إقليم بلنسية، استفسارات لحكومة بيدرو سانشيز بخصوص تصدير مواد دفاعية للمغرب

سؤال التحالف اعلاه ردت عليه الحكومة من خلال تأكيدها على ان صفقاتها مع المغرب في هذا الاطار تخضع للقانون.

ورفضت الحكومة الإسبانية الامتناع عن القيام بصفقات تسلح مع المغرب، حتى مع وجود احتمال لاستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية من طرف القوات المسلحة الملكية في الصحراء، وهو الأمر الذي أكدته من خلال جوابها على استفسار برلماني وجه لها من تحالف يساري.

وجاء في الجواب ايضا أن المغرب لا يخضع لأي عقوبات دولية تتعلق بصادرات الأسلحة، سواء من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن سلطات الرقابة الإسبانية تُخضع الاتفاقيات الموقعة مع الرباط بخصوص المواد الدفاعية ووسائل مكافحة الإرهاب لمعاهدة تجارة الأسلحة، وخاصة المادة السادسة التي تحدد الأسلحة والمعدات التي يمنع تصديرها، والمادة السابعة الخاصة بعملية تقييم الصادرات.

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