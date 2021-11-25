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إلى غاية 31 دجنبر.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

2021-11-25 / 1:24 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قرّر مجلس الحكومة، اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 دجنبر 2021.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا ويشار الى أن الحكومة قررت قبل أيام تخفيف عدد من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، بسبب تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمكافحة صحة المواطنين و التضييق على حرياتهم و تمرير قوانير و قرارات كانت مؤجلة ليس في مصلجة الشعب كجواز الذل و تحديد سن 30 للتقديم لمباريات الاساتدة
    مللنا و انخنقنا من قوانينكم الجائرة يا حكومة القهر

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