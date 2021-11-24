مجلس الأمن يلوح بعقوبات ضد من يعرقل انتخابات ليبيا

هبة بريس _ وكالات

لوّح مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بفرض عقوبات على كل من يهدد العملية الانتخابية في ليبيا.

ورحب المجلس في بيان بمخرجات مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي انعقد في في 12 نوفمبر الماضي، والتزام المشاركين فيه بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية.

وأعرب البيان، عن تطلع أعضاء مجلس الأمن إلى قيام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإضفاء الطابع الرسمي على الجدول الزمني للانتخابات، وتنفيذه، في بيئة سلمية، وشدد على أهمية التداول السلمي للسلطة في ليبيا بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد مجلس الأمن على أهمية وجود عملية انتخابية شاملة وتشاورية، تحظى بقبول واسع من أصحاب المصلحة الليبيين، مدينا محاولات إذكاء العنف أو بث معلومات مضللة أو منع مشاركة الناخبين.

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