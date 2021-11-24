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المغرب يترأس اجتماعا تحضيريا لمنتدى التعاون العربي الروسي

2021-11-24 / 1:16 مساءً
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هبة بريس

ترأس سفير المغرب بالقاهرة ، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، الثلاثاء بالقاهرة، اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة ، خصص للإعداد للدورة السادسة لمنتدى للتعاون العربي الروسي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوثائق التي ستُعرض على الدورة السادسة من المنتدى، الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية بمدينة مراكش يومي 14 و 15 دجنبر المقبل، خاصة مشروع جدول الاعمال، ومشروع البيان الختامي، وكذلك خطة العمل والبرنامج التنفيذي، الذي يتضمن برامج التعاون المشترك للفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يستعرض منتدى مراكش نتائج الدورة الخامسة التي عقدت بموسكو في 16 أبريل 2019، وخطة العمل (2019 ـ 2021) التي تهدف إلى تنفيذ مبادئ وأهداف المنتدى.

كما يناقش القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية ،وقضية ليبيا والوضع في اليمن، إضافة إلى الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتعاون بين الدول المتشاركة في الأنهار، ومنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تهم الجانبين.

يذكر أن المنتدى يعقد اجتماعاته بالتناوب بين موسكو وإحدى العواصم العربية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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