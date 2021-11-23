وجدة .. شاحنات الجر تخرج سيارات الأجرة الصغيرة للاحتجاج

هبة بريس - وجدة

احتج صبيحة اليوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري العشرات من مهنيي سيارات الاجرة الصغيرة بوجدة أمام الدائرة الامنية العاشرة، وذلك بعد ان تم تحرير مخالفة لسائق سيارة اجرة صغيرة، بالنظر لتوفره على رخصة السياقة منتهية الصلاحية، إلا أن ما أثار حفيظة المهنيين هو حمل المركبة من طرف شاحنة جر لا تتوفر على رخصة.

وحسب تصريح عبد العزيز داودي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة لموقع هبة بريس، أكد ان شاحنات الجر ليست لها سند قانوني للاشتغال داخل المجال الحضري للمدينة، وهذا ما أكده مجموعة من مستشاري جماعة وجدة في دورة عادية للمجلس، حيث كشفوا أن شاحنات الجر تشتغل بشكل غير قانوني منذ ما يزيد عن 15 سنة، أي منذ سنة 2006.

واضاف كذلك، حيث أقدمت جماعة وجدة على تفويت مرفق استغلال شاحنات الجر لشركة معينة سنة 2016 بموجب كناش التحملات، إلا أن الصفقة تم إسقاطها دون معرفة دوافع ذلك.

هذا، وقد أكد سائق سيارة الأجرة الصغيرة على حقه في اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافه من الحيف الذي لحقه جراء جر مركبته من طرف شاحنة جر لا تتوفر على ترخيص.

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