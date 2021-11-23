بلينكين: الشراكة المغربية-الأمريكية “متجذرة”

2021-11-23 / 10:25 صباحًا
0
هبة بريس

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب “متجذرة في المصالح المشتركة من أجل السلم والأمن والازدهار الإقليمي”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صدر عقب المباحثات التي عقدت يوم الاثنين في واشنطن بين بلينكين ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، إلى أن “الوزير بلينكين أكد أن الشراكة الثنائية طويلة الأمد متجذرة في المصالح المشتركة من أجل السلم والأمن والازدهار الإقليمي”.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء شكل مناسبة للجانبين لاستعراض “سلسلة من القضايا الإقليمية”.

وفي كلمة مقتضبة قبل بدء هذا اللقاء، أشاد رئيس الدبلوماسية الأمريكية بالشراكة “القوية وطويلة الأمد” بين الولايات المتحدة والمغرب، مجددا التأكيد على إرادة بلاده في تعزيزها أكثر .

وقال “تجمعنا شراكة طويلة الأمد مع المغرب ونرغب في تعزيزها وتعميقها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of اليوم الثلاثاء.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحل بالمغرب

اليوم الثلاثاء.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحل بالمغرب

2021-11-23 / 10:42 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية.. أمريكا تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. أمريكا تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2021-11-23 / 9:09 صباحًا
Photo of معركة منيب لدخول البرلمان..” البيجيدي ” يقارب الموضوع من جديد

معركة منيب لدخول البرلمان..” البيجيدي ” يقارب الموضوع من…

2021-11-22 / 9:04 مساءً
Photo of ” المستشارين ” يسائل أخنوش عن تنافسية الاقتصاد وتنزيل الجهوية

” المستشارين ” يسائل أخنوش عن تنافسية الاقتصاد وتنزيل…

2021-11-22 / 8:24 مساءً
Photo of المعارضة تهاجم الحكومة بسبب قرار “بنموسى”.. والسكوري يتهرب من الجواب

المعارضة تهاجم الحكومة بسبب قرار “بنموسى”.. والسكوري يتهرب من…

2021-11-22 / 7:11 مساءً
Photo of وزير الخارجية الأمريكي يستقبل ناصر بوريطة

وزير الخارجية الأمريكي يستقبل ناصر بوريطة

2021-11-22 / 5:06 مساءً
Photo of سكوري: خصصنا 2.5 مليار درهم للتشغيل.. وهادي معمرها مكانت فتاريخ شي حكومة”

سكوري: خصصنا 2.5 مليار درهم للتشغيل.. وهادي معمرها مكانت…

2021-11-22 / 4:27 مساءً
Photo of الوزير سكوري: الهم الأول للحكومة هو التشغيل

الوزير سكوري: الهم الأول للحكومة هو التشغيل

2021-11-22 / 4:07 مساءً
Photo of تمديد حالة الطوارئ الصحية على طاولة المجلس الحكومي

تمديد حالة الطوارئ الصحية على طاولة المجلس الحكومي

2021-11-22 / 2:24 مساءً
Photo of الملك يبرق ميشال عون: “متمنياتنا بالتقدم والازدهار للشعب اللبناني”

الملك يبرق ميشال عون: “متمنياتنا بالتقدم والازدهار للشعب اللبناني”

2021-11-22 / 12:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق