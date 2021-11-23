بلينكين: الشراكة المغربية-الأمريكية “متجذرة”

هبة بريس

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب “متجذرة في المصالح المشتركة من أجل السلم والأمن والازدهار الإقليمي”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صدر عقب المباحثات التي عقدت يوم الاثنين في واشنطن بين بلينكين ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، إلى أن “الوزير بلينكين أكد أن الشراكة الثنائية طويلة الأمد متجذرة في المصالح المشتركة من أجل السلم والأمن والازدهار الإقليمي”.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء شكل مناسبة للجانبين لاستعراض “سلسلة من القضايا الإقليمية”.

وفي كلمة مقتضبة قبل بدء هذا اللقاء، أشاد رئيس الدبلوماسية الأمريكية بالشراكة “القوية وطويلة الأمد” بين الولايات المتحدة والمغرب، مجددا التأكيد على إرادة بلاده في تعزيزها أكثر .

وقال “تجمعنا شراكة طويلة الأمد مع المغرب ونرغب في تعزيزها وتعميقها”.

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