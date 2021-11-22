محطة الدار البيضاء- ميناء: إطلاق مشروع نموذجي للبوابات الإلكترونية لولوج الأرصفة

هبة بريس - الرباط

يضع المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه في قلب اهتماماته بهدف تسهيل حركيتهم اليومية. وفي هذا الإطار، أطلق المكتب مشروعا نموذجيا لاستعمال بوابات إلكترونية لمراقبة التذاكر وولوج الأرصفة بمحطة الدار البيضاء-ميناء وذلك لضمان انسيابية أفضل في مسار الزبناء.

ويهدف هذا المشروع حسب بلاغ صحفي، إلى تحسين تجربة السفر لدى الزبناء، عبر إتاحة سلاسة الحركية عند الولوج أو الخروج من الأرصفة مع ضمان مراقبة عبر نظام رقمي يضمن استعمالا سهلا وآمنا للزبناء.

هذا، وقد أصبح بإمكان المسافرين تصديق تذاكرهم عند الوصول أو المغادرة، على مستوى البوابات الإلكترونية المزودة بتكنولوجيا تسمح بقراءة بصرية عن بعد لبيانات جميع أنواع التذاكر.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه البوابات تطابق ما هو معمول به على الصعيد الدولي من حيث المواصفات والأبعاد فيما يخص الوقت المستغرق للمراقبة وذلك لضمان تجربة سفر سلسة للزبناء مع الأخذ بعين الاعتبار المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيتم وضع البوابات الإلكترونية على مستوى محطات القرب في مرحلة أولى، على أن يتم تعميمها على كافة المحطات فيما بعد.

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