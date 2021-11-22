“طنجة المتوسط” تطلق مشروع منفذ للتسويق بشمال المملكة

هبة بريس

أطلقت طنجة المتوسط للمناطق (Tanger Med Zones) مشروع منفذ للتسويق بشمال المغرب.

وأوضح بلاغ لطنجة المتوسط للمناطق (Tanger Med Zones)، فرع مجموعة طنجة المتوسط، أنه في إطار مهام المؤسسة القائمة على تجهيز مناطق الأنشطة وتنميتها، شرعت في تجهيز المنطقة التجارية الجديدة الواقعة بين مدينتي تطوان والمضيق على مستوى الرأس الأسود، وذلك على مساحة 70 هكتارا.

حيث من المقرر تسليم الشطر الأول ، البالغ مساحته 30 هكتارا ، خلال شهر أبريل لسنة 2022.وأضاف المصدر أن الشركة العالمية الرائدة في الأثاث والتزيين “إيكيا””IKEA” كانت أول من استقر بالمنطقة الجديدة ، وذلك على مساحة تزيد عن 3 هكتارات، 19.000 متر مربع منها مغطاة، حيث انطلقت فعليا أشغال بنائها، ومن المتوقع أن تفتتح أبوابها صيف سنة 2022.

وتم وفق المصدر تخصيص 10 هكتارات كمساحة مركزية للمنطقة التجارية الجديدة لإنشاء مشروع منفذ للتسويق، قابلة لللتوسعة إلى 20 هكتارا، مخصصة للتجارة الموجهة للعموم.

وعلى غرار منافذ التسويق الدولية، سيوفر هذا المشروع تجربة جديدة للتسوق بشمال المملكة، من خلال استقرار العلامات التجارية العالمية للملابس والإكسسوارات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستشمل عمليات الاستقرار أيضا فضاءات للترفيه، وفضاءات للعب الأطفال، ومطاعم، وغيرها.

كما أن هذا المشروع يهدف إلى دعم النشاط السياحي من خلال إنشاء وجهة للتسوق والترفيه، قادرة على التخفيف من الطابع الموسمي للجهة واستكمال توجهها السياحي.

وسيتم يوم 29 من نونبر الجاري نشر إعلان طلب إبداء الاهتمام لاختيار مستثمر/مشغل متخصص، يتوفر على الكفاءات والمعرفة المطلوبة لتطوير مشاريع منافذ التسويق وتنميتها وإدارتها.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن طنجة المتوسط للمناطق (Tanger Med Zones) تشرف على تجهيز وتنمية ما يناهز 2.000 هكتار، تشمل 6 مناطق أنشطة مخصصة للصناعة واللوجستيك والخدمات، تضم أزيد من 1.100 شركة ساهمت في خلق 90.000 منصب شغل.

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