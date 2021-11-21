ميسور . .“القاتل الصامت” ينهي حياة طفلتين

2021-11-21 / 11:00 مساءً
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ع محياوي - هبة بريس

شهدت مدينة ميسور، مساء أول أمس الجمعة، مأساة حقيقية، بعدما فارق طفلان صغيران الحياة، بسبب تسرب لغاز البوتان .

وحسب مصادر محلية، فإن أب الأسرة أيضا لم يسلم من تسرب الغاز، حيث عثر عليه الجيران فاقدا للوعي، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي من أجل تلقي العلاجات الضرورية، بينما تم الاحتفاظ بجثتي الطفلين في مستودع الأموات، من أجل إخضاعهما للتشريح الطبي.

هذا وقد حلت عناصر من السلطة المحلية، وفرقة أمنية بعين المكان للقيام بالمتعين ، وفتح تحقيق في الحادث بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل تحديد حيثيات الواقعة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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