الصين تؤكد اختطاف 5 من مواطنيها في الكونغو الديمقراطية

2021-11-21 / 6:31 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الصين اختطاف 5 مواطنين صينيين كانوا يعملون في أحد المناجم بالكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أنه لا يوجد تفاصيل عن الخاطفين.

ذكرت ذلك صحيفة “الشعب” الصينية، مشيرة إلى أن عملية الاختطاف جرت اليوم الأحد.

وأكدت ذلك السفارة الصينية في الكونغو الديمقراطية، وفقا للصحيفة، التي أوضحت أن هوية الخاطفين لا تزال غير معروفة.

وتشهد الكونغو الديمقراطية أعمال عنف كان بينهم ما وقع مطلع الشهر الجاري وأسفر عن مقتل 6 مسلحين وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى اعتقال 36 مسلحا منهم خلال هجومهم على مدينة “بوكافو” شرقي البلاد.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقي 10 مدنيين مصرعهم في هجوم نفذه مسلحون على قرى شرقي البلاد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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