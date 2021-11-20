اللجنة العلمية ترفض ربط حالات الوفاة بالتلقيح (+فيديو)

هبة بريس - الرباط

كشفت رشيدة السليماني، مديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، عن توصل وزارة الصحة بمجموعة من التبليغات عن حالات وفاة بسبب التلقيح.

وأضافت السليماني، خلال جوابها على أسئلة الصحافيين بالندوة الصحفية التي عُقدت يوم أمس وحضرها وزير الصحة وبعض أعضاء اللجنة العلمية، بأن من بين التبليغات التي تم التوصل بها بشأن حالات الوفيات عقب تطعيمها باللقاح، ثلاث حالا خضعت لبحث معمق و لتشريح عضلي.

واسترسلت السليماني بأن التحريات، أكدت أن الموت لا علاقة له باللقاح، مسترسلة بالقول: “في المقابل هناك حالتان تحت التحريات، لأننا لم نجد ما يجعلنا نجزم أن هناك علاقة للوفاة مع اللقاح”.

وكشفت السليماني، خلال مداخلتها، عن بلوغ ما مجموعه 34406 من الشكايات والتبليغات عن حوادث ”غير مرغوب فيها“، موضحة أن التبليغات يتم توجيهها إلى المنظمة العالمية للصحة.

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