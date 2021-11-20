البنتاغون يوافق على شراء المغرب لنظام الدفاع الجوي “باتريوت”

2021-11-20 / 12:44 مساءً
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هبة بريس

وافق البنتاغون الأمريكي، على تسليم المغرب منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” العام المقبل

وأفاد الموقع المتخصص بالشؤون الدفاعية Inside Defense أن المغرب سيتسلم منظومة Patriot Pac-3 MSE عام 2022 رفقة خمس دول عربية أخرى، هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين.

هذا وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت بشكل رسمي، في ديسمبر العام الماضي أن صفقات الأسلحة والمعدات العسكرية بين واشنطن والرباط تشمل منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” القادرة على التصدي لتهديد الطائرات والصواريخ الباليستية، وهو الاتفاق الذي جرى في عهد إدارة الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه كان يحتاج لموافقة البنتاغون لإتمامه، قبل أن يعطي الأخير موافقته.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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