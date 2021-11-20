بنموسى يقدم غدا الثلاثاء بالبرلمان عرضا حول التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد
بنموسى شكيب

بنموسى: تمويل النموذج التنموي يتطلب إطارا ماكرواقتصاديا يجمع بين الانسيابية والمرونة

2021-11-20 / 12:13 مساءً
0
هبة بريس

قال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالمغرب، شكيب ‏بنموسى، أمس الجمعة بالرباط، إن حاجيات تمويل النموذج التنموي الجديد تتطلب إطارا ماكرواقتصاديا ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال بنموسى، في كلمة خلال الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية ‏للمالية العمومية التي تنظمتها وزارة الاقتصاد ‏والمالية (الخزينة العامة للمملكة) بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب) تحت شعار ‏‎ “‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين إن هذا الإطار يتأتى من خلال تدبير ماكرواقتصادي يجمع بين الانسيابية والمرونة على المدى القصير والمتوسط واستغلال جميع هوامش العمل الممكنة، مع الحرص على توخي الحذر بشأن استدامة الإطار الماكرواقتصادي.

وأوضح أن الأمر يتعلق بوضع سياسات ماكرواقتصادية لصالح نمو قوي وسليم وبموارد متنوعة وتخلق قيمة مضافة ووظائف، فضلا عن توازنات ماكرواقتصادية يعززها المردود الداخلي للنموذج التنموي الجديد، ولاسيما القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار بنموسى إلى أن الطموح الذي رسمه النموذج التنموي الجديد والأهداف المصاحبة له ومحاوره الاستراتيجية والرهانات المستقبلية تتطلب موارد ينبغي ضمان تعبئتها من أجل تنفيذ مشاريع هذا النموذج، مضيفا أن الإصلاحات الكبرى تم تعزيزها بأرقام، وهو ما جعل من الممكن الحصول على الموارد اللازمة لإطلاق الأوراش والتأكد من أن هذا النموذج التنموي الجديد يمكن وضع بطريقة متماسكة.

وذكر بأن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالمغرب استعرضت عدة أبعاد، لاسيما البُعد المتعلق بتوسيع حيز الميزانية التي تحيل على إنجاز الإصلاح الذي يسمح بمزيد من العدالة، وتسوية النفقات الضريبية وكذلك تقويم الجبايات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of لشكر ينتقد قرار بنموسى: “سيفاقم الإحساس بالإحباط لدى حاملي الشهادات”

لشكر ينتقد قرار بنموسى: “سيفاقم الإحساس بالإحباط لدى حاملي…

2021-11-20 / 1:41 مساءً
Photo of البنتاغون يوافق على شراء المغرب لنظام الدفاع الجوي “باتريوت”

البنتاغون يوافق على شراء المغرب لنظام الدفاع الجوي “باتريوت”

2021-11-20 / 12:44 مساءً
Photo of بنكيران يعاتب أخنوش على شيء لم يفعله بنفسه

بنكيران يعاتب أخنوش على شيء لم يفعله بنفسه

2021-11-19 / 7:23 مساءً
Photo of الأسبوع المقبل.. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يزور المغرب

الأسبوع المقبل.. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يزور المغرب

2021-11-19 / 5:03 مساءً
Photo of مجموعة حزب الشعب الأوروبي: قلقون إزاء قرار إغلاق أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي

مجموعة حزب الشعب الأوروبي: قلقون إزاء قرار إغلاق أنبوب…

2021-11-19 / 12:48 مساءً
Photo of رئيس الوزراء الاسرائيلي ل”الملك”: “نتطلع إلى العمل معا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا”

رئيس الوزراء الاسرائيلي ل”الملك”: “نتطلع إلى العمل معا من…

2021-11-19 / 10:58 صباحًا
Photo of بنكيران : هناك قطيعة تامة بيني وبين رئيس الحكومة

بنكيران : هناك قطيعة تامة بيني وبين رئيس الحكومة

2021-11-19 / 8:00 صباحًا
Photo of سفير المغرب بمالي يستعرض في منتدى ببماكو تجربة الرباط

سفير المغرب بمالي يستعرض في منتدى ببماكو تجربة الرباط

2021-11-18 / 9:57 مساءً
Photo of الأردن..عيد الاستقلال وقفة تأملية تربط تاريخ المغرب بمسيرة التنمية

الأردن..عيد الاستقلال وقفة تأملية تربط تاريخ المغرب بمسيرة التنمية

2021-11-18 / 9:37 مساءً
Photo of خبير استراتيجي ..فرنسا تدعم المغرب لكنها لم تحذو حذو أمريكا

خبير استراتيجي ..فرنسا تدعم المغرب لكنها لم تحذو حذو…

2021-11-18 / 8:47 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق