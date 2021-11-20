عقيلة صالح

رسميا.. عقيلة صالح يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية ويؤكد: سنتجاوز الماضي

2021-11-20 / 10:58 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

تقدم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي.

وجاء ذلك بعد 3 أيام من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، حيث أكد صالح في كلمة متلفزة بوقت سابق احترامه للإعلان الدستوري الذي “هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية وهو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة وعند أحكامه تنزل السلطات جميعا، ضمان استقلال القضاء وحصانته وهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وركيزة أساسية يجب الاهتمام بهما ضمن إعادة البناء”.

وشدد على أنه يعمل “على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنا رئيسيا لبناء الوطن واستقراره وواجبا شرعيا وأساسا لبناء الدولة وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء”.

وتابع: “الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة… (الانتخابات) هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of هولندا.. إصابات بمواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين ضد قيود كورونا

هولندا.. إصابات بمواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين ضد قيود…

2021-11-20 / 10:22 صباحًا
Photo of الجزائر.. ارتفاع إصابات كورونا والمؤشرات تنذر بموجة رابعة

الجزائر.. ارتفاع إصابات كورونا والمؤشرات تنذر بموجة رابعة

2021-11-20 / 7:30 صباحًا
Photo of مدينة أمريكية تنتخب مجلسها بالكامل من المسلمين

مدينة أمريكية تنتخب مجلسها بالكامل من المسلمين

2021-11-19 / 11:31 مساءً
Photo of نعم للانتخابات لا للمجرمين”.. احتجاجات ضد ترشح حفتر ونجل القذافي للرئاسة

نعم للانتخابات لا للمجرمين”.. احتجاجات ضد ترشح حفتر ونجل…

2021-11-19 / 11:20 مساءً
Photo of عطل جديد يصيب “فيسبوك” و”إنستغرام” في عدد من الدول

عطل جديد يصيب “فيسبوك” و”إنستغرام” في عدد من الدول

2021-11-19 / 8:18 مساءً
Photo of بايدن تحت التخدير وكامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة لـ3 ساعات

بايدن تحت التخدير وكامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة لـ3…

2021-11-19 / 7:41 مساءً
Photo of “لا كناخب ولا كمرشح”.. المشري يعلن عدم مشاركته في الانتخابات الليبية

“لا كناخب ولا كمرشح”.. المشري يعلن عدم مشاركته في…

2021-11-19 / 5:18 مساءً
Photo of بايدن يسلم الصلاحيات الرئاسية مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس

بايدن يسلم الصلاحيات الرئاسية مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس

2021-11-19 / 4:05 مساءً
Photo of بعد هبوط طائرتهم في برشلونة.. 39 فلسطينيا يطلبون اللجوء لإسبانيا

بعد هبوط طائرتهم في برشلونة.. 39 فلسطينيا يطلبون اللجوء…

2021-11-19 / 3:35 مساءً
Photo of ألمانيا: نواجه حالة طوارئ وطنية

ألمانيا: نواجه حالة طوارئ وطنية

2021-11-19 / 11:49 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق