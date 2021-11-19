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جو بايدن

بايدن يسلم الصلاحيات الرئاسية مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس

2021-11-19 / 4:05 مساءً
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هبة بريس - وكالات

من المقرر أن يسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة صلاحياته الرئاسية مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص طبي.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على حسابها في “تويتر” أن بايدن الذي سيحتفل السبت القادم بعيد ميلاده الـ79 سيتوجه اليوم الجمعة إلى مركز والتر ريد الطبي في ولاية ماريلند بهدف إجراء فحص طبي روتيني.

وأكدت بساكي في بيان أن بايدن سيسلم الصلاحيات الرئاسية إلى هارس لـ”فترة وجيزة” سيكون طيلتها قيد التخدير لإجراء فحص تنظير القولون.

وأشارت المتحدثة إلى أن هارس ستؤدي مهام الرئاسة من مكتبها في الجناح الغربي من البيت الأبيض.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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