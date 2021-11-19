أكادير : مطالب للسلطات بحماية المساحات الخضراء من التدمير

2021-11-19 / 12:39 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالب فاعلون مدنيون ومعهم نشطاء فايسبوكيين، من السلطات المحلية والمجلس الجماعي لأكادير، بحماية المساحات الخضراء من عبث المتهورين، خصوصا المتواجدة بكورنيش أكادير .

ولعل عدد من السلوكيات المتهورة الصادرة عن عدد من المواطنين، خصوصا بالكورنيش، باتت تهدد المساحات الخضراء وفضاءات عامة، خصوصا المشاريع التي تدخل في إعادة التهيئة الحضرية للمدينة 2020- 2024، والتي باتت بدورها مهددة بسبب تصرفات طائشة.

كما سيطر الباعة المتجولون على ساحات بكورنيش المدينة، مما حول المكان الى ما يشبه اسواق عشوائية، كما أن أصحاب الدرجات الهوائية قد إحتلوا المكان، بل هناك من جلب الشراع وبدأ يتحرك بالكورنيش عوض الشاطئ كلها تصرفات تستدعي من الجهات المختصة التصدي لها، لأنها تسيء إلى جمالية كورنيش المدينة الذي يستقطب الآلاف من الزائرين من داخل وخارج أرض الوطن.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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