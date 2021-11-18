سلطنة عمان تجدد دعمها الراسخ للوحدة الترابية للمملكة المغربية

هبة بريس

جدد سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية، ‏سعيد بن محمد البرعمي، التأكيد اليوم الخميس بالرباط، على دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية للمملكة.‏

وقال البرعمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين للعيد الوطني لبلاده، الذي يتزامن مع احتفال المغرب بعيد الاستقلال المجيد، إن “موقفنا منذ سنة 1975 ‏لم يتغير […] ونحن نساند الوحدة الترابية للمملكة”.‏

وذكر سفير سلطنة عمان بأن شهر نونبر يصادف ذكرى المسيرة الخضراء، وبأن بلاده كانت من الدول التي شاركت ‏في هذه الملحمة الوطنية المجيدة سنة 1975، مشيرا إلى أن سلطة عمان “مع المغرب، ونعتبر هذه البقعة من التراب المغربي ‏الشقيق جزء لا يتجزأ من المغرب”.‏

وأعرب السيد البرعمي عن تهائنه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد.

وأشار سفير سلطة عمان، من جهة أخرى، إلى الإنجازات التي تحققت في بلاده، التي تحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لعيدها الوطني الذي يصادف 18 نونبر من كل سنة، في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والاتصالات والطرق ‏والمدن الجديدة الصناعية، والمناطق الاقتصادية الحرة والموانئ والمطارات، مبرزا أن لدى العمانيين، الذين يلتفون في هذا اليوم حول قيادتهم وسلطانهم ‏ويفتخرون بما تحقق من منجزات، أملا أكيدا في أن عمان مقبلة على مستقبل مشرق.‏

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