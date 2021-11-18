صورة تعبيرية

سلطنة عمان تجدد دعمها الراسخ للوحدة الترابية للمملكة المغربية

2021-11-18 / 5:39 مساءً
0
هبة بريس

جدد سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية، ‏سعيد بن محمد البرعمي، التأكيد اليوم الخميس بالرباط، على دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية للمملكة.‏

وقال البرعمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين للعيد الوطني لبلاده، الذي يتزامن مع احتفال المغرب بعيد الاستقلال المجيد، إن “موقفنا منذ سنة 1975 ‏لم يتغير […] ونحن نساند الوحدة الترابية للمملكة”.‏

وذكر سفير سلطنة عمان بأن شهر نونبر يصادف ذكرى المسيرة الخضراء، وبأن بلاده كانت من الدول التي شاركت ‏في هذه الملحمة الوطنية المجيدة سنة 1975، مشيرا إلى أن سلطة عمان “مع المغرب، ونعتبر هذه البقعة من التراب المغربي ‏الشقيق جزء لا يتجزأ من المغرب”.‏

وأعرب السيد البرعمي عن تهائنه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد.

وأشار سفير سلطة عمان، من جهة أخرى، إلى الإنجازات التي تحققت في بلاده، التي تحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لعيدها الوطني الذي يصادف 18 نونبر من كل سنة، في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والاتصالات والطرق ‏والمدن الجديدة الصناعية، والمناطق الاقتصادية الحرة والموانئ والمطارات، مبرزا أن لدى العمانيين، الذين يلتفون في هذا اليوم حول قيادتهم وسلطانهم ‏ويفتخرون بما تحقق من منجزات، أملا أكيدا في أن عمان مقبلة على مستقبل مشرق.‏

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بايدن ل”الملك”: العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب عريقة

بايدن ل”الملك”: العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب عريقة

2021-11-18 / 3:42 مساءً
Photo of مائة يوم من حكومة أخنوش وخريطة الطريق الى 2026

مائة يوم من حكومة أخنوش وخريطة الطريق الى 2026

2021-11-18 / 2:58 مساءً
Photo of اسبانيا.. إعفاء قبطان بحري ادعى منع فرقاطة عسكرية مغربية لسفينة اسبانية من الوصول لمليلية المحتلة

اسبانيا.. إعفاء قبطان بحري ادعى منع فرقاطة عسكرية مغربية…

2021-11-18 / 1:56 مساءً
Photo of الرئيس الاماراتي مبرقا الملك: متمنياتنا للشعب المغربي بمزيد من التقدم والازدهار

الرئيس الاماراتي مبرقا الملك: متمنياتنا للشعب المغربي بمزيد من…

2021-11-18 / 1:42 مساءً
Photo of العاهل السعودي مبرقا الملك: متمنياتنا لكم بالصحة والسعادة

العاهل السعودي مبرقا الملك: متمنياتنا لكم بالصحة والسعادة

2021-11-18 / 12:21 مساءً
Photo of “غوغل” يحتفل بعيد استقلال المغرب

“غوغل” يحتفل بعيد استقلال المغرب

2021-11-18 / 11:56 صباحًا
Photo of البرلمان العربي: نقدر ما حققه المغرب في عهد الملك محمد السادس

البرلمان العربي: نقدر ما حققه المغرب في عهد الملك…

2021-11-18 / 9:46 صباحًا
Photo of رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية بالجزائر ..ماذا عن الملايير الموجهة للبوليساريو ؟

رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية بالجزائر ..ماذا عن الملايير…

2021-11-17 / 8:56 مساءً
Photo of مخاوف بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي بشأن إغلاق الجزائر لخط أنبوب الغاز

مخاوف بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي بشأن إغلاق الجزائر لخط أنبوب…

2021-11-17 / 7:59 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة…

2021-11-17 / 4:56 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق