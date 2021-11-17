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لقاح كورونا

الابراهيمي: تسريع عملية التلقيح المخرج الوحيد من الأزمة الصحية

2021-11-17 / 10:08 صباحًا
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هبة بريس

أكد البروفيسور عز الدين الابراهيمي، عضو اللجنة الوطنية العلمية والتقنية لكوفيد 19، أم الثلاثاء بفاس، أن تسريع عملية التلقيح يظل المخرج الوحيد من الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

وقال الابراهيمي في درس افتتاحي للموسم الجامعي بالجامعة الخاصة لفاس، إن الانخراط الجماعي في عملية التلقيح من شأنه أن يتيح مواجهة موجة جديدة محتملة وتعزيز تنافسية المغرب على الصعيدين الاقليمي والقاري والدولي.

وذكر البروفيسور الذي يشغل أيضا مهمة مدير مختبر البيوتكنلوجيا الطبية، بكلية الطب والصيدلة للرباط، بأن المغرب كان رائدا في التفاعل مع الأزمة الصحية لكوفيد من خلال مقاربة شاملة مدمجة وتشاركية مستلهمة من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز الخبير في الأوبئة أن هذه المقاربة الشاملة تجسدت في إجابات حازمة قدمتها المملكة لمختلف الاشكاليات المرتبطة بأزمة كوفيد، عبر سياسة وقائية مندمجة، ونظام صحي صامد، وعملية تلقيح واسعة وإرادة صلبة في الاستفادة من الظرفية باطلاق انتاج اللقاح المضاد لكورورنا ولغيرها على الصعيد الوطني.

وحرص الابراهيمي على التأكيد أن المقاربة المغربية القائمة على المحاور الثلاثة: الوقاية، التلقيح والعلاج، مكنت المغرب من تأمين عودة تدريجية الى الحياة الطبيعية مما يفرض تحسيس المواطنين بأهمية التلقيح لتلافي سيناريو العديد من البلدان التي تعاني حاليا من موجة جديدة للكوفيد.

واستعرض الخبير الذي لم يستبعد حدوث موجة جديدة بالمملكة، انجازات الفرق العلمية المغربية في مجال المراقبة الجينومية، وفعالية البروتوكول الوطني العلاجي ومشروع انتاج اللقاح والأدوية البيوتكنلوجية وطنيا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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