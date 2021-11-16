جماعة أكادير تصادق على “ميزانية 2022”.. وأخنوش: هدفنا الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي

هبة بريس - أكادير

صادق أعضاء المجلس الجماعي لأكادير خلال دورة استثنائية، أمس الاثنين، على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022.

وتمت خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي، عزيز أخنوش، وحضرها قائد الملحقة الإدارية الأولى، ومدير المصالح الجماعية ورؤساء المصالح، المصادقة على مشروع الميزانية بالإجماع، وذلك بعد مناقشة أعضاء هذه الهيئة المنتخبة لتقرير لجنة المالية والميزانية.

وتداول المجلس في تفاصيل ميزانية التسيير والتجهيز والحسابات الخصوصية، في جو ديمقراطي، وبحضور عدد من فعاليات المجتمع المدني.

وقدم أخنوش في بداية الدورة تقريراً، شخص خلاله إكراهات الموازنة للمرحلة الانتدابية الأولى للمجلس، بما فيها تمويل الجماعة لبرنامج التهيئة الحضرية لأكادير (2020-2024).

وأكد أخنوش على أن تمويل هذا البرنامج، يعد أولوية قصوى لدى المجلس، على اعتبار أنه مشروع ملكي مهيكل، يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، ولتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة ككل.

وشدد أخنوش على أن جماعة أكادير ستعمل على إيجاد حلول التمويل لهذا البرنامج، الذي يهدف إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها.

من جهة أخرى، أوضح أخنوش أن المجلس رفع من الاعتمادات المالية المرصودة، لصيانة ملاعب القرب والفضاءات الخضراء والارتقاء بتجهيزات المدينة، والتنشيط الثقافي والعمل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0