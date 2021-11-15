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السعودية تعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم

2021-11-15 / 1:41 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية ” عن إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم.

وستكون المدينة نموذجاً ملهماً لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً، وحاضنة للعديد من المجمعات الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن “المدينة غير الربحية الأولى من نوعها ستساهم في تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل وذلك من حيث ما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات، كما ستضم جملة من الخدمات التي ستساهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة”.

وأضاف أن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي، ستحتضن العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس “مسك”، وستتوفر على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات، وكذلك معهد ومعرض للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهد لفنون الطهي بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل، مشيرا إلى أن المدينة ستعمل أيضاً على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم”.

وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بحي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة، على مساحة تقدر بنحو (3.4) كيلو متر مربع، خصصها ولي العهد لتنفيذ المشروع.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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