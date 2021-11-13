رئيس فريق “الأحرار” بالنواب: انتخابات 8 شتنبر أبانت عن صلابة مؤسسات الدولة

هبة بريس - الرباط

نوّه رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، بالظروف السياسية والتنظيمية التي جرت فيها انتخابات ال8 من شتنبر.

وقال غياث في كلمته بجلسة مناقشة قانون المالية بمجلس النواب يومه السبت، أن الانتخابات الأخيرة تميزت بتنظيم محكم لكل الاقتراعات التشريعية والجماعية والجهوية في يوم واحد، في ظرف صحي جد حساس .

وأضاف أن هذه الانتخابات أبانت صدقا وليسا قولا، عن صلابة مؤسسات الدولة في ظل الأوقات الصعبة خصوصا الإدارات العمومية التي أشرفت على العملية الانتخابية حتى مرت في أجواء أمنية وسياسية وصحية جعلت من يوم الاقتراع مناسبة وطنية وشعبية لتجديد الشرعية في النظام السياسي للبلاد وفي مؤسساته المنتخبة.

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