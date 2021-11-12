سفيرة فرنسا بالرباط: المغرب منخرط بشكل فعال في النهوض بالتعليم الأولي

هبة بريس

قالت سفيرة فرنسا بالمغرب، إيلين لوغال اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب منخرط بشكل فعال في النهوض بقطاع التعليم الاولي،الذي يحضى بأولوية قصوى في مخطط النموذج التنموي الجديد.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثانية من المناظرة الدولية حول موضوع “آفاق ورهانات تطوير التعليم الأولي على ضوء تعميمه بالمغرب” المنظمة من طرف كلية علوم التربية بشراكة مع المعهد الفرنسي بالمغرب وجامعة محمد الخامس أكدال الرباط.

وأبرزت السفيرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المناظرة التي تنظم على مدى يومين تحت شعار “تعليم أولي ذو جودة من أجل مدرسة للقرن الواحد والعشرين”، “أن فرنسا شريك أساسي للمغرب وهناك اتفاقيات متعددة في مجال التعليم وخصوصا التعليم الاولي، وهذه الشراكة تمر عبر هذه الندوات التي تهدف الى تقاسم التجارب بين الممارسين في القطاع والمربيين والاساتذة الباحثين الذي اشتغلوا على هذا الموضوع لسنوات طويلة “.

وأضافت السيدة لوغال “فرنسا تشجع الخطوات التي قطعها المغرب في تعميم التعليم الاولي ومحاربة الهدر المدرسي في كافة ربوعه”،مشددة على أن التربية تدخل في صلب الطفرة التنموية التي يعرفها المغرب.

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