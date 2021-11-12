مكناس.. الرقم الأخضر يطيح بقاضي بمحكمة الأسرة متلبسا بتلقي رشوة

هبة بريس _ فاس

أفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ، أودع قاض حديث الإنتقال بمحكمة الأسرة سجن تولال، بعد ضبطه متلبسا بالرشوى .

وحول تفاصيل عملية الإيقاف، التي تمت من قبل العناصر الأمنية بلباس مدني، و بتنسيق مع النيابة العامة التي وردتها شكاية مباشرة من أحد المتقاضين، الذي سبق له ان ربط الإتصال بالرقم الأخضر، حيث قام هذا الأخير بتسليم القاضي المكلف بالبث في ملفه، مبلغ مالي ، ليتم توقيفه متلبسا لتلقي رشوة.

وأضاف ذات المصدر ، أن العناصر الأمنية قامت بإخضاع القاضي الموقوف للتحقيق والإستمتاع إليه في محضر قانوني، قبل ان يتم نقله مباشرة الى سجن تولال المحلي بتعليمات الوكيل العام.

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