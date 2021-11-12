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دراسة: المغرب ضمن قائمة أعلى الدول في المنطقة العربية تأميناً للصادرات

2021-11-12 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

كشفت دراسة نشرتها اليوم الخميس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن عمليات تأمين الصادرات الجديدة خلال سنة 2020 تركزت جغرافيا في خمس دول عربية من ضمنها المغرب.

وأبرزت الدراسة أن خمس دول استحوذت على نسبة 76 بالمائة من إجمالي الصادرات في المنطقة هي السعودية (23،7 بالمائة) والإمارات (21 بالمائة) ومصر (17،2 بالمائة) والمغرب (8،4 بالمائة) وقطر (5،9 بالمائة).
وبحسب الدراسة تركزت عمليات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل في المنطقة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والموارد الطبيعية والتصنيع، بحصة إجمالية بلغت نسبتها أكثر من 70 بالمائة.
من جهة أخرى كشفت الوثيقة تراجع قيمة العمليات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية بنسبة 1،2 بالمائة إلى 201.5 مليار دولار عام 2020 لتمثل أكثر من 7 بالمائة من إجمالي الالتزامات العالمية لنفس العام.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة “ضمان الاستثمار” لعام 2021، أنه “تماشيا مع توقف العديد من الأنشطة جراء جائحة كورونا والتراجع الذي شهدته حركة التجارة والارتفاع الطفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدول العربية خلال العام 2020، شهدت عمليات التأمين الجديدة للاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) ضد المخاطر التجارية والسياسية تراجعا بمعدل 7،1 بالمائة لتبلغ نحو 108 مليارات دولار، تغطي نحو 13،6 بالمائة من الواردات السلعية العربية لنفس العام”.
ولفتت الى استحواذ الدول العربية على 4،3 بالمائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية العام 2020.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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