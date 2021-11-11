مغاربة ألمانيا يحتفلون بذكرى المسيرة الخضراء مؤكدين تشبتهم بمغربية الصحراء

2021-11-11 / 11:35 صباحًا
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هبة بريس - ألمانيا

نظمت إدارة فريق اف سي ماروك فيزبادن احتفالية رياضية بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، بحضور جمهور مغربي وأجنبي، حيث واجه الفريق الشاب نظيره اف سي بيبرش على أرضية ملعب مدينة فيزبادن عاصمة ولاية هيسن وحقق فوزا ساحقا بأربعة أهداف مقابل صفر، ليتم الاحتفال بمناسبتين في حفل شواء على شرف اللاعبين.

المباراة الرياضية التي تم تنظيمها احتفالا بذكرى عزيزة وغالية، هي حسب المنظمين مناسبة أيضا للتعريف بهذه الذكرى التي تعد أسطورة لا مثيل لها وتقريب الشباب الرياضي أكثر من تاريخهم وقضاياهم الكبرى، وأيضا الأطفال الذين لم يتخلفوا عن الموعد من خلال حضور فئة الصغار ما بين سن 5 و 12 سنة.

وفي هذا الصدد، أكد يونس الحو رئيس مكتب اف سي ماروك فيزبادن، على أن اف سي ماروك فيزبادن كجمعية رياضية، تضم شبابا من أصول مغربية، تحرص على تأكيد الارتباط الوثيق بالوطن والدفاع عن قضاياه الكبرى كما تجعل من مثل هذه المناسبات فرصة لتقديم المعلومات وتقريب الشباب من اهم المعلومات.

وفي اطار الاحتفال بهذه المناسبة، أكد بودره، هشام اومشيش رجل اعمال و داعم الفريق المغربي، على أنه من المهم دعم مثل هذه المبادرات و الأنشطة التي تؤكد الارتباط الوثيق بالوطن، كما أن قضية الصحراء المغربية لا نقاش فيها و لا جدال، و إن كانت هناك دعوة جديدة لمسيرة أخرى فلن يتأخر عن المشاركة كواحد من مغاربة العالم. الموقف نفسه، عبر عنه رجل الاعمال حسن التحاك وداعم الفريق، الذي اعتبر أنه من المهم المشاركة في الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء، كمناسبة وطنية، تميز تاريخ المغرب العريق وتأكيد الارتباط به، كما أكد مشاركته لأي نداء وطني كواحد من مغاربة العالم الذين لا يترددون في التضحية من أجل الوطن.

الرغبة في المشاركة في مسيرة خضراء جديدة ان تمت الدعوة لها، كانت القاسم المشترك للكثيرين، حيث أبدى الأستاذ فكري بوتكولشيت المحامي والرئيس السابق لفريق اف سي ماروك فيزبادن، استعداده ايضا للمشاركة في مسيرة خضراء جديدة ان دعت الضرورة لذلك، كما أكد على أن الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء مهم جدا لأنها مسألة ترتبط بالهوية
والشخصية المغربية.

هذا وتؤكد الجالية المغربية باستمرار على ارتباطها الوثيق ببلدها و هويتها المغربية و تعبر عن ذلك بمختلف الطرق و الإمكانيات، بل تبدع في ذلك كمثال احتفالية فريق اف سي ماروك فيزبادن التي احتفلت بذكرى المسيرة الخضراء عن طريق الرياضة.

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