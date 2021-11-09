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المغرب يسلم الجزائر “مطلوبين قضائيا”

2021-11-09 / 5:16 مساءً
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هبة بريس - وكالات

سلمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية 12 مطلوبا للقضاء الجزائري، حسبما أفاد مسؤول مغربي وكالة “فرانس برس”، الثلاثاء.

وقال المصدر إن تسليم المطلوبين جرى الاثنين، عبر معبر زوج بغال الحدودي بين البلدين.

وأوضح أن الرباط “بذلت مجهودات لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاما باحترام اتفاقيات التعاون القضائي”.

وأضاف أن المعنيين، وهم 11 جزائريا وموريتاني واحد، كانوا موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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