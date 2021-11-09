بوريطة: بعض الأطراف الحقيقية في “النزاع المفتعل” تناور للتنصل من مسؤوليتها

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مجلس الأمن أكد في قراره الأخير على أن الموائد المستديرة تبقى الآلية الوحيدة للسير قدما في المسلسل السياسي للتوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال بوريطة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن مجلس الأمن شدد على مشاركة الأطراف الحقيقية المعنية بالنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية بالإشارة إليها بالاسم أكثر من 6 مرات.

وأضاف بوريطة أن الأطراف المعنية، ناورت وضغطت على أعضاء مجلس الأمن لتغييب دورها والتنصل من مسؤوليتها.

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