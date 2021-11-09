بايتاس عن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان: “سنناقشه في شموليته”

هبة بريس - الرباط

كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، عنوسبب سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان.

وذكر بايتاس، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والذي خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2022، أن الحكومة سحبت مشروع القانون المذكور قصد مناقشته في شموليته.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة السابقة كانت تقدم مشروع القانون الجنائي على مقتطفات، لافتا أن الحكومة الحالية سحبته لمناقشته بشكل شامل.

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