مباشرة بعد تعادل الديربي.. إدارة الرجاء تنهي عقد مدربها التونسي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فاجأت إدارة الرجاء الرياضي جمهور ناديها صباح اليوم بنشر خبر الانفصال عن المدرب التونسي لسعد جردة الشابي و ذلك يومين فقط بعد تعادل الديربي الأخير.

و نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأخضر بلاغا أكدت فيه أنه عقب الاجتماع مع المدرب، تقرر إعفاء الشابي من مهامه على رأس العارضة التقنية للفريق و ذلك بصفة حبية وبالتراضي بين الطرفين.

و توجه الرئيس الجديد للنسور، أنيس محفوظ، بالشكر للمدرب التونسي على ما منحه للفريق طيلة فترة عمله بمركب الوازيس.

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