تسجيل 55 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 55 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 947451 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 حالات وفاة ليصل العدد إلى 14721 .
كما تم التأكد من 289 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 928930
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18 تعليقات
الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة وحصل على الخط الأخضر إذن يمكننا الرجوع الى الحياة العادية .
هذآ راجع لأهمية التلقيح.بالاخص الجرعتين تساوي جرعة واحدة والجرعة الثالتة تكمل بعضها البعض هههههههه
ما كفايا تمثيليات ومسرحيات علينا نريد الرجوع الى الحياة الطبيعية وهذا هو الأهم عندنا ولاداعي لتصريحاتكم التافهة.
كل يوم كورونا كل يوم كروووووووورنا أليس غير كورونا التحدث عنها هناك مواضيع متنوعة ومهمة هههههههههههه.
اللقاح يقال انه له أعراض جانبية ضارة بالصحة والله اعلم…
إنها لعبة سياسية فقط .نحن نعرف في فصل الشتاء تكثر الفيروسات الموسمية والضربات الزكام الحاد الشديد .
كوفيد 19 كورونا اصبحت مثل العملة تارة مرتفعة وتارة منخفضة.ههههههههههه.
لقد حطمتم نفسيتنا بسببكم المواطن عانى الكثير ماكفايا تمثيليات علينا واستهزاءات وتحطيم وتخربب البلاد بحيلكم.
لاندري بين عشية وضحاها نتفاجأ بالانخفاض . شيء فيه غموض وراء ذالك…….
المشكل الغويص ان ألمانيا وبريطانيا اليوم تصاعدت الاصابات والوفيات بكوفيد 19.ماهذا التلاعب السياسي….
اعتقد انها أرقام وهمية وغير حقيقية ماكفايا استهزاء بالفيروس .لان الاستهزاء به لم يغادرنا سيبقى معنا طول حياتنا.ههههههههه.
نريد احصاء الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكي تدعمهم ماديا ومعنويا الحكومة الجديدة.وليس في هذه التفهات التي لا جدوى منها سوى صداع الرأس منكم.
الحمدلله انخفضت بنسبة جيدة نتمنى ان تصل الى صفر حالة بإذن الله.
متى سينتهي هذآ الكابوس الذي حطمنا.ودمر نفسيتنا ماديا ومعنويا.الشعب المغربي يريد الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل.
الرجوع الرجوع ثم الرجوع الى الحياة الطبيعية نريد عيشة الرفاهية ومرضية وراضية .لقد يئسنا منكم . …
يقال ان الجرعة التالثة لها أعراض جانبية خطيرة مما تؤدي إلى الوفاة لقدر الله نطلب من وزارة الصحة ان يلغيوها.
نطلب السلامة والعافية والصحة للجميع الأمة الإسلامية أينما كانوا اللهم أرحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.
إن هذه الأسطورة التي يعيشها الشعب المغربي يئسى منها . لأنها معدلات وهمية نريد التغير والاصلاح وليس صداع الرأس منكم ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.