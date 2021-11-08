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لقاح كورونا

الابراهيمي: لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك أعراض جانبية لكل اللقاحات

2021-11-08 / 10:08 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أكد البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك أعراض جانبية لكل الأدوية و اللقاحات.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنه لا يجب تحجيم أو المبالغة في عدد هذه الأعراض، و لا في نوعيتها… “نعم يجب تحديدها و الاعتناء بأصحابها كما نفعل مع كل الادوية و اللقاحات المرخص لها…” يضيف الابراهيمي، لا أقل و أكثر….و إذا تطلب الامر نشر عددها كل يوم مع نشرة اللقاحات و الاصابات… و يتسائل الكل… هل مرحلة تراجع الثقة في اللقاح استثنائية… أبدا فهي مضبوطة علميا و مشروحة…

وحذر الابراهيمي من الانزلاقات اللفظية، مشددا على أنه “ليس هناك قطيع و لا أقلية… نحن لسنا لا أغلبية و لا أنتم قلة… نحن مغاربة بملقحينا و غير ملقحينا نلتمس الخروج من هذا النفق الدامس للكوفيد… نحن كمواطنين سواسية و لا تفرقنا إلا وضعيتنا التلقيحية… و لكن مقاربتنا الوطنية الدامجة و الراعية للكل، ستحمينا كما فعلت طيلة عشرين شهر و في كثير من أوقاتها كنا ملقحين أو غير ملقحين …. و سنعمل على استرجاع ثقتكم… ”

وعن “الائتلافات المدنية و الأيقونات التي تهاجم أعضاء اللجنة العلمية”تابع الابراهيمي قائلا “سؤالي واضح أين كانت مدنيتكم حين داهمنا الكوفيد… أين كنتم في شتاء و ربيع و صيف 2020 …أين كنتم عندما كان الكوفيد يفتك بالمغاربة في موجات متتالية للفيروس… أين كنتم لما كان الشعب يستغيث لتأطيره… نحن كنا و مازلنا موجودين مع المواطن… تقاسمنا معه علمنا و مخاوفنا و تفاؤلنا… أعطينا الكثير و ضحينا في تطوع كامل من أجل الترافع عن المغاربة و حقوقهم و أهمها حقهم في الحياة و المعلومة… بينما كان هؤلاء “المدنيون و الأيقونات” يشككون في الفيروس و نشأته… في المرض و الجائحة و وجودها و أثرها… في تطوير اللقاحات قبل وجودها… في عملية التلقيح و استطاعتنا على تنفيذها… لم يثمنوا و لا مجهود و كأننا “ولاد الحرام مقطعيين”… كفى مزايدات… فقد أثبتنا من خلال تواصلنا و توصياتنا و التي قد يأخذ ببعضها في التدبير أو لا… أثبتنا أن المغرب بملكه و شعبه و بكفاءاته قادر على رفع التحدي في مواجهة الازمة…و الوباء و الغباء… نحن متطوعون وليست لنا أسهم ولا شركات… و لا نتقاضى أجرا على ما نقوم به… و نصرف من جيوبنا و من قوت أولادنا من أجل هذا… و أرفض أن يزايد علينا أحد لا في خبرتنا و لا في وطنيتنا و لا تواصلنا و لا شجاعتنا… فنحن نفعل ما نقول كلما نأمن به و نوصي به… و لم نتخبط و نغير قط في مواقفنا من اللقاح و التلقيح كالبعض الذي يركمج و يركب على كل الموجات… أتمنى أن تكون الرسالة وصلت لمن تهمه أو تهمها الأمر…”.

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