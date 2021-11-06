مايوركا: تفاصيل استنفار أمني بالمطار بسبب فرار مغاربة من طائرتهم

ياسر الايحيائي - هبة بريس

حالة من الفوضى والإرتباك شهدها مطار “مايوركا” ليلة الجمعة بعد إنذار توصل به برج المراقبة من قمرة القيادة بوجود راكب على متن الطائرة التابعة لشركة “العربية” في حالة صحية تستدعي نقله على وجه السرعة نحو أحد المستشفيات بسبب ما أسمته وسائل إعلام محلية “أزمة صحية” .

وتشير المعطيات المتوفرة لحد الآن ان الرحلة التي إنطلقت من مطار الدار البيضاء كانت متوجهة نحو إسطنبول التركية وعلى متنها عدد مهم من المواطنين المغاربة الذين إغتنموا فرصة هبوط الطائرة في مطار أوروبي، حيث لاذ العديد منهم بالفرار في مشهد فوضوي مرورا بالمدرجات والمرابد متخطين بذلك جميع الحواجز الأمنية التي تفصل المطار بالمدينة.

واستدعى هذا الحادث إنزالا أمنيا مكثفا لأجهزة “الحرس المدني” و “الشرطة الوطنية” التي بدأت عمليات المطاردة الليلية وإنشاء سدود قضائية في الشوارع المتاخمة للمطار لتوقيف “الهاربين” واقتيادهم إلى مخافر الشرطة قصد تحرير محاضر قانونية وتعميق البحث معهم في محاولة هذا الهروب الجماعي الذي تشك السلطات الإسبانية في كونه كان مخططا له مسبقا قبل إنطلاق الرحلة.

كما علم من مصادر أخرى أنه تم إلقاء القبض على ستة مغاربة بينما ما زال 14 آخرين في حالة فرار ولم تتمكن السلطات الإسبانية من تحديد مواقعهم علما انها تتوفر على هويات جميع الركاب والمعطيات الشخصية المتعلقة بهم حسب ما تقتضيه قوانين الطيران المدني.

هذا وتجدر الإشارة أن مطار “مايوركا” اوقف عددا من الرحلات المبرمجة من وإلى المطار لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، حيث إستأنفت حركة الملاحة الجوية نشاطها في حدود الساعة الحادية والنصف ليلا.

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