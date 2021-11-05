نزار بركة

تخصيص مبلغ 25 مليار لنزع ملكية الأراضي التي ستمر بها الطرق السيارة

2021-11-05 / 11:52 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب أن وزارته خصصت اعتمادات مالية مهمة لغرض نزع الملكية.

بركة أوضح أمام ممثلي الأمة أن وزارة التجهيز والماء رصدت 250 مليون درهم برسم مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2022 لأداء مستحقات نزع الملكية والتعويض عن الأَضرار السطحية لفائدة مالكي الأراضي.

هاته الأراضي التي سيتم نزع ملكيتها، وفق الوزير نزار بركة، مرتبطة بإنجاز مشاريع الطرق السيارة والطرق السريعة التي ستنجزها الوزارة بعدد من مناطق المملكة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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