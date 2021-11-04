جورج قرداحي

جورج قرداحي: لن أستقيل وموقفي لم يتغير

2021-11-04 / 3:44 مساءً
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هبة بريس - وكالات

خرج وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اليوم الخميس، بتصريحات جديدة، رد فيها على الداعين له بالاستقالة من منصبه.

وقال قرداحي، في تصريحات مع قناة الميادين إنه “لن يستقيل ولم يغير موقفه”.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، كرر في وقت سابق اليوم، دعوته إلى وزير الإعلام جورج قرداحي بتحكيم ضميره، مؤكدا أن الحكومة واجهت ظروفا أصعب بعد مواقفه الشخصية قبل دخوله الوزارة.

وقال ميقاتي، خلال كلمة له في السراي الحكومي، إن “البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء، مؤكدا العزم على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة”.

وأضاف أن “لبنان لن يترك هذا الملف أبدا عرضة للتساجل وللكباش السياسي، وسيسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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