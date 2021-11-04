الأولى عالميا.. المملكة المتحدة توافق على عقار مضاد لكورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت المملكة المتحدة الخميس أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار “مولنوبيرافير” المضاد لكوفيد-19 من انتاج مختبرات ميرك الأميركية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان “إنه يوم تاريخي لبلادنا لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19” مؤكدا أن “ذلك سيغير وضع الأفراد الضعفاء والذين يعانون من قصور في المناعة بتمنكهم قريبا من استخدام هذا العلاج الثوري”.

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