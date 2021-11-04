أول مؤسسة بنكية مغربية.. “الشعبي” ينضم لمنصة المدفوعات العربية عبر الحدود

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أنهت مجموعة البنك الشعبي المركزي بنجاح، بصفتها مشاركا مباشرا، انخراطهــا فــي منصــة «بنــى» للمدفوعات العربية التي أطلقتها في فبراير 2020 المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة مـن قبل صندوق النقد العربي.

وهكـذا، أصبح البنـك الشـعبي المركـزي وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه أول مجموعة بنـكية مغربية تنضــم لهــذا النظــام الإقليمــي للدفــع عبــر الحدود.

وبــات بإمــكان زبنــاء مجموعــة البنــك الشــعبي المركــزي الاســتفادة مــن آجــال قصيــرة للمعالجــة وحلــول حديثــة للقيــام بتحويلاتهــم عبــر الحــدود فــي ســائر المنطقــة العربية.

و تعـد “بنى” التـي أطلقتهـا المؤسسـة الإقليميـة لمقاصـة وتسـوية المدفوعـات العربية فـي فبرايـر 2020 منصـة مركزيــة متعــددة العمــلات والتــي تتكفــل بالمدفوعــات عبــر الحــدود بالعمــلات المحليــة والدوليــة المســتوفية لشـروط المشـاركة فـي المنطقـة العربيـة وخارجهـا.

كمـا تتيـح هاته المنصة، وفق ذات البلاغ، للمؤسسات الماليـة مثـل البنـوك المركزيـة والتجاريـة إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بكل أمان.

وتسـتفيد هـذه التحويـلات الدوليـة المنجـزة مـن طـرف أو صـوب البنـوك الأخـرى الأعضـاء فـي منصـة “بنى” مـن آجال معالجة قصيرة بالمقارنة مع التحويلات التي تمر من المسار العادي.

و مـن خـلال تعزيـز شـبكتها، تتجـه “بنـى” فـي درب تعزيـز فـرص التكامـل المالـي للـدول العربيـة ودعـم العلاقـات الاقتصاديـة والاسـتثمار مـع كافـة شـركائها التجارييـن.

وتحـرص المنصـة علـى تعزيـز تشـكيلة عملاتهـا المتداولـة فــي عمليــات الدفــع عبــر الحــدود مــن خــلال الإدمــاج المســتمر للعمــلات العربيــة والدوليــة الجديدة.

وتضــم هــذه التشكيلة حاليا الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري، إضافة إلى الدولار الأمريكي واليورو.

وعــن هــذا الانخــراط، صــرح كمــال مقــداد، المديــر العــام للبنــك الشــعبي المركــزي والمكلــف بالتطويــر الدولــي، قائــلا : ” يفتخــر البنــك الشــعبي المركــزي بكونــه أول بنــك تجــاري بالمغــرب ينضــم لمنصــة بنى للمدفوعــات، والمســاهمة بشــكل أكبــر فــي تكامــل الاقتصاديــات العربيــة.

و أضاف المسؤول ذاته بالمجموعة البنكية:” هاته المنصة ستعــزز مســاهمة مجموعــة البنـك الشـعبي المركـزي اقتراحنـا للقيمـة لفائـدة زبنائنـا، مـن خـلال تزويدهـم بخدمـة رقميـة مبتكـرة، ممـا يسهل تحويلاتهــم الدوليــة والماليــة والتجاريــة الــواردة مــن الــدول العربيــة ومــن أي بلــد آخــر عضــو والقادمــة إليهــا”.

و زاد قائلا:”باعتبــاره ثمــرة تعــاون جيــد بيــن فرقنــا وفــرق صنــدوق النقــد العربــي، يؤكــد هــذا الانخــراط المكانــة الرائــدة لمجموعـة البنـك الشـعبي المركـزي فـي القطـاع البنكـي المغربـي والقـاري، وإرادتنـا لدعـم جهـود صنـدوق النقـد العربي من أجل إحداث نظام إقليمي للمدفوعات العربية”.

بـدوره قـال مهـدي مانـع الرئيـس التنفيـذي للمؤسسـة الإقليميـة لمقاصـة وتسـوية المدفوعـات العربيـة (منصــة بنــى للمدفوعــات عبــر الحــدود): “نرحــب بانضمــام البنــك الشــعبي المركــزي إلــى قائمــة البنــوك المشـاركة فـي منصـة بنـى، ونتطلـع قدمـا إلـى التعـاون مـع قيـادة البنـك وفـرق عملـه للمسـاهمة فـي نمـو المدفوعـات عبـر الحـدود مـن وإلـى المغـرب بالتزامـن مـع التوسـع المسـتمر للمنصـة فـي ضـم البنـوك التجاريـة فـي المغـرب والـدول العربيـة والعالـم ودعـم جهـود البنـك لتعزيـز الروابـط الاقتصاديـة والتجاريـة والمعامـلات الماليـة بيـن المغـرب ومختلـف الأسـواق العربيـة والعالميـة”.

و ختم المسؤول نفسه عن منصة بنى تصريحه بعبارة:”كمـا نـود أن نوجـه الشـكر إلى بنـك المغـرب على دعمه المتواصل لهذا النظام العربي الإستراتيجي للمدفوعات عبر الحدود “.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0