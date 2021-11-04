قطاع بيع السيارات ينتعش.. ارتفاع المبيعات بـ 10,16% متم أكتوبر

هبة بريس

أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن مبيعات السيارات الجديدة بالمملكة بلغت 143 ألفا و967 سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 10,16 في المائة مقارنة مع متم أكتوبر 2019.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد التسجيلات الجديدة بالنسبة لسيارات الخواص بلغ 126 ألفا و189 سيارة، بارتفاع قدره 8,58 في المائة، بينما ارتفع عدد السيارات النفعية الخفيفة إلى 17 ألفا و778 سيارة (زائد 22,86 في المائة).

ولا يزال صنف « داسيا » يحتل الصدارة بالنسبة لسيارات الخواص بحصة من السوق تبلغ نسبة 28,31 في المائة، أي ما يعادل 35 ألفا و730 تسجيلا جديدا منذ مطلع السنة (زائد 2,6 في المائة)، متبوعا بصنف « رونو » بـ 16 ألفا و637 سيارة جديدة (13,18 في المائة من حصة السوق)، فـ « هيونداي » (10 آلاف و446 سيارة و8,28 في المائة من حصة السوق) ثم « بوجو » (9 آلاف و13 سيارة وحصة من السوق قدرها 7,14 في المائة).

وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، فقد أفاد المصدر ذاته بأن مبيعات صنف « دونغ فينغ سوكون » ارتفعت بنسبة 161,28 في المائة إلى 3 آلاف و556 سيارة، بينما سجل صنفا « رونو » و »داسيا »، تواليا، ألفين و540 وألفا و824 تسجيلا جديدا. أما الصنف الهندي « ماهيندرا » فقد رفع مبيعاته بنسبة 500 في المائة إلى 108 وحدات.

وفي ما يتعلق بصنف السيارات الفاخرة، فقد بلغت مبيعات سيارات صنف « أودي » 3 آلاف و108 سيارات في متم أكتوبر المنصرم، بحصة من السوق تناهز 2,46 في المائة، متبوعا بـ « بي إم دوبل في » (ألفان و715 سيارة وحصة تناهز 2,15 في المائة)، و »ميرسيديس » (ألفان و61 سيارة وحصة من السوق تبلغ 1,63 في المائة).

وعلاوة على ذلك، سجلت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن مبيعات العلامة التجارية الألمانية « بورش » بنسبة 90,4 في المائة إلى 238 سيارة، بينما انخفضت مبيعات « جاكوار » بنسبة 50,61 في المائة إلى 122 وحدة.

وبلغت التسجيلات الجديدة، في شهر أكتوبر لوحده، 12 ألفا و330 سيارة، أي بتراجع قدره 10,7 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2019. أما التوزيع حسب القطاع، فقد أفرز انخفاضا في سيارات الخواص بنسبة 10,578 في المائة إلى 10 آلاف و578 سيارة، وفي السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 11,34 في المائة إلى ألف و752 سيارة.

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