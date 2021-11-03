59% من أرباب المقاولات الصناعية يصفون مناخ الأعمال ب”الطبيعي”

2021-11-03 / 11:12 صباحًا
0
هبة بريس

اعتبر 59 في المائة من أرباب المقاولات أن المناخ العام للأعمال في قطاع الصناعة، خلال الربع الثالث من سنة 2021، كان “طبيعيا”، فيما يرى 32 في المائة منهم أنه كان “غير ملائم”، وفق ما كشفت عنه النشرة الفصلية للاستقصاء حول الظرفية لبنك المغرب.

واعتبر 72 في المائة من أرباب المقاولات، أن ظروف التموين خلال الربع الثالث من سنة 2021 كانت “عادية”، في حين رأى 24 في المائة أنها كانت “صعبة”.

وبحسب الفروع، كانت ظروف التموين “عادية” بالنسبة لـ90 في المائة من المقاولات في مجال “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، وكذلك الشأن بالنسبة لـ80 في المائة من مقاولات قطاع “النسيج والجلد”، و74 في المائة من قطاع “الصناعات الغذائية”، و60 في المائة من قطاع “الميكانيك والتعدين”، في حين أن مجمل المقاولات في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات” اعتبرت أن ظروف التموين كانت “صعبة”، حسب نشرة بنك المغرب.

وبلغت هذه النسبة 29 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، و20 في المائة في كل من قطاع “الصناعات الغذائية” وقطاع “النسيج والجلد”، يضيف المصدر نفسه.

وبخصوص مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة، فقد كان طبيعيا في مجموع فروع الأنشطة.

أما في ما يتعلق بتطور عدد العمال في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد سجل 70 في المائة من أرباب المقاولات وجود استقرار، مقابل 21 في المائة تحدثوا عن ارتفاع. وبلغت هذه النسب على التوالي: 86 في المائة و13 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”، و60 في المائة و40 في المائة بالنسبة لقطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و 73 في المائة و19 في المائة بالنسبة لقطاع “النسيج والجلد”.

وتحدث 22 في المائة من أرباب المقاولات في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات” عن استقرار في نسبة العمال، مقابل 66 في المائة تحدثتوا عن انخفاض. وبلغت هذه النسب على التوالي، 82 في المائة و14 في المائة بالنسبة لقطاع “الميكانيك والتعدين”.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة القادمة، تتوقع 68 في المائة من المقاولات استقرارا في نسبة العاملين، فيما توقع 25 في المائة منها ارتفاعا.

ومن جهة أخرى، أفادت النشرة بأنه خلال الربع الثالث من سنة2021، ستشهد تكاليف الإنتاج للوحدات ارتفاعا، حسب 60 في المائة من المقاولات، فيما تحدثت 39 في المائة منها عن وجود استقرار.

وبلغت هذه النسب على التوالي، 82 في المائة و18 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، و75 في المائة و25 في المائة في قطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و66 في المائة و34 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”.

أما في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”، فتحدث كافة أرباب المقاولات عن ارتفاع في تكاليف الإنتاج.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 16,2%

تقرير: ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 16,2%

2021-11-03 / 10:26 صباحًا
Photo of حتى متم شتنبر.. صادرات السيارات تفوق 58 مليار درهم

حتى متم شتنبر.. صادرات السيارات تفوق 58 مليار درهم

2021-11-03 / 7:30 صباحًا
Photo of تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 71 مليار درهم حتى متم شتنبر

تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 71 مليار درهم حتى متم…

2021-11-02 / 5:21 مساءً
Photo of إطلاق شراكة لتوريد خدمات هندسة الرفع الثقيل والمناولة والتجميع الخاص بمشاريع الطاقة الريحية

إطلاق شراكة لتوريد خدمات هندسة الرفع الثقيل والمناولة والتجميع…

2021-11-02 / 11:19 صباحًا
Photo of الجماعات الترابية تسجل فائضا بقيمة 3.41 مليار درهم

الجماعات الترابية تسجل فائضا بقيمة 3.41 مليار درهم

2021-11-02 / 10:40 صباحًا
Photo of رياض مزور ..إنعاش قطاع النسيج: دعم 102 مشروعا استثماريا

رياض مزور ..إنعاش قطاع النسيج: دعم 102 مشروعا استثماريا

2021-11-01 / 11:19 مساءً
Photo of ب30 مليون مسافر.. الONCF يتوقع اختتام سنة 2021

ب30 مليون مسافر.. الONCF يتوقع اختتام سنة 2021

2021-11-01 / 3:46 مساءً
Photo of تقرير: تخصيص 7,7 مليار درهم للاستثمار بالONCF

تقرير: تخصيص 7,7 مليار درهم للاستثمار بالONCF

2021-11-01 / 1:57 مساءً
Photo of قطاع العقار في المقدمة.. ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية ب 52,4%

قطاع العقار في المقدمة.. ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية ب…

2021-11-01 / 1:21 مساءً
Photo of “لارام” تطلق خطا جويا مباشرا جديدا بين الدار البيضاء ودبي

“لارام” تطلق خطا جويا مباشرا جديدا بين الدار البيضاء…

2021-11-01 / 12:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق