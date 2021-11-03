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وزير بريطاني يلتقي بأخنوش وبنعلي.. ويغرد: “المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاستقرار”

2021-11-03 / 9:54 صباحًا
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هبة بريس

قال وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الدولية في المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، إن المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكتب الوزير البريطاني، في تغريدة على “توتير”، “يوم أمس الثلاثاء، التقيت برئيس الحكومة المغربي الجديد، عزيز أخنوش خلال قمة كوب-26″، مسجلا أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة “الدور المحوري للمغرب في تعزيز الاستقرار الإقليمي”، وغنى الفرص الكفيلة بتعميق العلاقات القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة.

وتوجه في تغريدة ثانية بـ “شكره الجزيل” لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على التزام الحكومة المغربية بتحقيق هدف 1,5 درجة مئوية.

يذكر أن المغرب ممثل في مؤتمر “كوب-26” المنعقد في كلاسغو بوفد يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويضم، على الخصوص، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

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