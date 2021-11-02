ايت الطالب: 64% من المغاربة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، أنه إلى حدود يوم الثّلاثاء 26 أكتوبر الجاري، سجلنا تخطّي العداد الوطني للتّلقيح الحقنة رقم 46 مليون التي تمّ استعمالها خلال حملة التّلقيح الواسعة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للمستفيدين على الأقل من جرعة واحدة بلغ 24.233.292 مستفيدة ومستفيد، أي ما يزيد عن 64% من العدد الإجمالي للسّكان، منها 22.097.957 ملقّح بالكامل (أي بجرعتين)، بنسبة تزيد عن 57,6 %من العدد الإجمالي للسكّان، و1.434.692 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثّالثة المعزّزة.

وأضاف “لا يفصلنا إلاّ أقل من 5 ملايين مُلقّح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة. فكلّ الرّهان اليوم على تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 % من السّاكنة في الأسابيع القليلة المقبلة. ”

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