أكادير : مجلس جهة سوس يلغي عدد من الاتفاقيات لاستحالة تنزيلها

2021-11-02 / 2:16 مساءً
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

في أول خطوة لمجلس جهة سوس ماسة، بعد إنتخابه، يستعد إلغاء عدد من الاتفاقيات التي وقعها المجلس السابق مع عدد من الاطراف من ضمنها مجالس عمالات وجماعات ترابية تتعلق جلها بمشاريع بنيوية.

وعبر كريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة، اثناء مناقشة ميزانية الجهة لسنة 2022 في دورة نونبر الجاري التي عقدت يوم أمس الاثنين فاتح نونبر ، أن مسؤولي الجهة سيعملون على الغاء مجموعة من الاتفاقيات لإستحالة تنزيلها بسبب عدم وفاء الأطراف الاخرى بالتزاماتهاً.

وأكد أشنكلي، أن السبب وراء عدم تفعيل مجموعة من الاتفاقيات، التي وقعتها الجهة، يرجع بالأساس إلى عدم التزام باقي الاطراف بتخصيص حصصها من ميزانياتها عطل انجاز مجموعة من المشاريع لسنوات.

وأعطى اشنكلي مثالا على هذه الاتفاقيات المجمدة، اتفاقية تأهيل الطرق بعمالة إنزكان يرجع بالأساس الى عدم وفاء جماعة الدشيرة وجماعة انزكان ومجلس العمالة بالتزاماتهم المالية لتفعيل هذه الشراكة.

هذا الاشكال أدى الى تجميد مبلغ 300 مليون درهم من ميزانية الجهة باعتباره حصة الجهة من التزاماتها المالية في الاتفاقيات.

ويرى مراقبون أن خطوة مجلس الجهة الحالي، قد تدفع في اتجاه تعطيل عدد من المشاريع المبرمجة سابقا، مما يزيد من تعثر الجهة التي تموقعت في آخر ترتيب جهات المملكة من حيث التنمية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 260 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 260 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24…

2021-11-02 / 4:55 مساءً
Photo of ايت الطالب: 64% من المغاربة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

ايت الطالب: 64% من المغاربة تلقوا الجرعة الأولى من…

2021-11-02 / 4:43 مساءً
Photo of وزير الصحة: جواز التلقيح يرمي إلى الحماية من “البؤر الوبائية”

وزير الصحة: جواز التلقيح يرمي إلى الحماية من “البؤر…

2021-11-02 / 4:19 مساءً
Photo of آيت الطالب :”فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وقمنا بتعليق ”فايزر“ لعدة أيام“

آيت الطالب :”فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وقمنا بتعليق…

2021-11-02 / 4:04 مساءً
Photo of سيدي افني تتحول الى “مقبرة الأطباء” بعد العثور على جثة ثانية لطبيب

سيدي افني تتحول الى “مقبرة الأطباء” بعد العثور على…

2021-11-02 / 2:19 مساءً
Photo of العيون.. إحباط عدة محاولات للهجرة السرية

العيون.. إحباط عدة محاولات للهجرة السرية

2021-11-02 / 12:23 مساءً
Photo of العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2021-11-02 / 12:01 مساءً
Photo of فاس.. توقيف عشريني وحجز كمية من مخدر الكوكايين

فاس.. توقيف عشريني وحجز كمية من مخدر الكوكايين

2021-11-02 / 11:17 صباحًا
Photo of تأخر التساقطات.. نزار بركة يدق ناقوس الخطر

تأخر التساقطات.. نزار بركة يدق ناقوس الخطر

2021-11-02 / 10:36 صباحًا
Photo of أكادير.. توقيف 3 أشخاص متورطين في محاولة تهريب مخدرات وتقديم شواهد كورونا مزروة

أكادير.. توقيف 3 أشخاص متورطين في محاولة تهريب مخدرات…

2021-11-02 / 10:00 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق