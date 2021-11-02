والد الفنانة ياسمين صبري: “ابنتي تعاني خللا نفسيا وسأقاضيها”

هبة بريس - وكالات

أعلن الدكتور أشرف صبري مقاضاته ابنته الفنانة ياسمين صبري، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، والتي كشفت فيها عن توتر العلاقة بينهما.

وقال والد ياسمين صبري: “لم أكن أتخيل يوماً أن تهاجمني ابنتي ياسمين صبري بهذا الشكل غير اللائق وهو ما أحزنني كثيراً. أتصور أن هناك خللاً نفسياً حدث وأثّر في شخصيتها وأفعالها ودفعها إلى نسيان كل ما كان يربطني بها، حتى فترة عيشها معي”.

وأضاف: “كنت قد سافرت إلى فرنسا لمدة أربع سنوات، وبعدها عدت إلى مصر وكانت ياسمين تعيش معي وتركت لها مفتاح المنزل وهو أكبر دليل على أنها عاشت معي لفترة طويلة وكنت خلال سفري أرسل إلى والدتها كل ما يحتاجون إليه من مصروفات دراسية وغيرها”.

واختتم حديثه بالقول: “سأقاضي ياسمين بتهمة السبّ والقذف بسبب ما قالته في البرنامج من تصريحات مسيئة إليّ، وكان الخلاف قد بدأ بيننا بعد طلاقها من زوجها الأول، والذي لم أكن على علم به، وهو أمر أزعجني وأغضبني كثيراً، فضلاً عن أنني كنت قبل زواجها رافضاً تماماً احترافها التمثيل، ولكن بعد زواجها دخلت عالم التمثيل وقدّمت عدداً من الأعمال الدرامية منها “جبل الحلال””.

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