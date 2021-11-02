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البنين تشيد بـ”التعاون الكامل” للمغرب مع بعثة المينورسو

2021-11-02 / 11:53 صباحًا
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هبة بريس

دعت البنين، أمس الاثنين بنيويورك، إلى “توافق” حول قضية الصحراء المغربية يستند إلى مكتسبات مسلسل الموائد المستديرة.

وأكد السفير ممثل البنين لدى الأمم المتحدة، مارك هيرمان أرابا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، أن عقد المائدتين المستديرتين السابقتين خلال سنتي 2018 و2019، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، يشكل “تقدما ملوسا” للجهود الرامية إلى بلوغ التوافق “الذي طال انتظاره”.

وقال السفير “إن البنين تؤمن إيمانا عميقا بإمكانية التوصل إلى تسوية توافقية ودائمة لهذه القضية، وتدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة” من أجل التوصل إلى “حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على أساس التوافق”، مرحبا بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التوافق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية سيشكل “إسهاما كبيرا” في الاستقرار والتكامل الدائمين للمنطقة المغاربية وإفريقيا.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد أرابا أن بلاده “ترحب بالتزام المغرب بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والذي من شأنه أن يعزز إعادة إطلاق العملية السياسية لتسوية القضية”.

وفي السياق ذاته، اعتبر الدبلوماسي البنيني أن النتيجة “الإيجابية” للجهود رهينة بـ”الالتزام الكامل” من جميع الأطراف، داعيا، في هذا الصدد، “الأطراف إلى التحلي بالواقعية والتوافق لإيجاد حلول عادلة ومتوافق بشأنها من أجل تسوية نهائية لقضية” الصحراء المغربية.

علاوة على ذلك، أشاد سفير البنين بـ”التعاون الكامل” للمغرب مع بعثة (المينورسو)، الذي ساعد على مكافحة جائحة (كوفيد-19).

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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