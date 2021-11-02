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غينيا بيساو: المبادرة المغربية للحكم الذاتي “الحل الأكثر واقعية”

2021-11-02 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس

أعربت غينيا بيساو، الإثنين في نيويورك، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها “الأكثر واقعية وبراغماتية” لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير الممثل الدائم لغينيا بيساو لدى الأمم المتحدة، هنريكي أدريانو دا سيلفا، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب ستسهم أيضا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.

واعتبرت غينيا بيساو أن أفضل مقاربة لتحقيق الحل الدائم لهذا النزاع الإقليمي تتمثل في ضمان “الانخراط” المستمر لجميع الأطراف في حوار سياسي “واقعي” تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدد السيد دا سيلفا، في هذا الإطار، على أن المائدتين المستديرتين السابقتين اللتين عقدتا في جنيف بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو تظهران “الأهمية التي لا يمكن إنكارها” للمسلسل الأممي.

كما رحب السفير بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، السيد ستافان دي ميستورا، مجددا التأكيد على دعم بلاده للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

وسلط السفير الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، لا سيما ما يرتبط بالبنية التحتية والتعليم والصحة، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات دفعت العديد من الدول، ومن ضمنها غينيا بيساو، إلى فتح قنصليات عامة وتمثيليات في العيون والداخلة.

وفي السياق ذاته، أبرز الجهود التي بذلها المغرب لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، من خلال تقديم المساعدات واللقاحات لسكان الأقاليم الجنوبية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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