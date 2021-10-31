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طقس الأحد.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2021-10-31 / 7:09 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية، وذلك خلال الليل والصباح.

كما يرتقب أن تكون السماء غائمة جزئيا بمنطقة طنجة، مع مرور بعض السحب العابرة بأقصى جنوب المملكة.

أما بباقي الأنحاء، فستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية على العموم، فضلا عن هبات رياح قوية شيئا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا، وما بين 14 و19 درجة بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 31 و36 درجة بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة، وما بين 26 و31 درجة بالسهول الداخلية وبشمال المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 21 و27 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين رأس سبارتيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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