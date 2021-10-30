الرجاء يستعيد صدارة البطولة بفوزه على الدفاع الجديدي

فاز الرجاء الرياضي على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب العبدي بالجديدة، ضمن لقاءات الدورة الثامنة من البطولة الاحترافية.

وسجل زكرياء الهبطي الهدف الأول للرجاء الرياضي في الدقيقة 53، وأضاف مروان الهدهودي الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ورفع الرجاء الرياضي بهذا الفوز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول مناصفة مع الوداد، بينما توقف رصيد الدفاع الجديدي في 14 نقطة بالمركز الثالث

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